رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة حتى الـ 7 مساءً

"الأرصاد": حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية وتشمل مدناً عدة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدامٍ في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية – العيص - المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.