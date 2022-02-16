"الحوار الوطني" يؤكد على سبل التعاون مع جمعية منتدى الخبرة السعودي

لقاء جمع مسؤولي الجانبين للتعرف على الإسهامات الفكرية للمركز

استقبل الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، وفداً من جمعية منتدى الخبرة السعودي يوم أمس بمقر المركز، وبحضور عدد من المسؤولين بالمركز والجمعية.



وفي بداية اللقاء، نوه الدكتور الفوزان على أهمية العمل والتعاون بين المركز وجمعية منتدى الخبرة السعودي، مشيراً إلى أن الحوار الوطني هو أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور أحمد بن حسن الشهري، على وجود عدد من المشتركات بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والجمعية، مبينا أن هذه الزيارة لمقر المركز تأتي لبحث سبل التعاون والتعرف على الإسهامات الحوارية والفكرية التي يقوم بها.



بعد ذلك اطلع الوفد على أبرز البرامج والأعمال التي نفذها المركز، واستمعوا لعرضٍ موجز حول مسيرة المركز وأبرز أنشطته وبرامجه، ومنها المؤشرات الاجتماعية، وبرامج أكاديمية الحوار للتدريب، والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (رأي)، إضافة إلى البرامج واللقاءات الموجهة للشباب، فضلا عن المشاريع التي استحدثها المركز لتتواكب مع المرحلة الحالية.



وفي ختام اللقاء، قام الوفد بجولة في معرض الحوار والاطلاع على التقنيات التي تقدم للزائر كتجربة تقنيه تفاعليه حديثه عبر اثنتي عشرة محطة يستمد في كل منها مهارات مختلفة تساعده في فهم قيم الحوار لتعزيز التسامح والتعايش.