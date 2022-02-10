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أكدت أنها ستعمل مع شركائها في السعودية و"الدوليين" لمحاسبة الميليشيا الإرهابية

الولايات المتحدة تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها الدولي

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دانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدّة، إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة باتجاه مطار أبها الدولي؛ مما أسفر عن إصابة عددٍ من المدنيين الأبرياء.



وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها في المملكة العربية السعودية والدوليين لمحاسبة ميليشيا الحوثي.



وأشار سوليفان إلى تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الاتصال الهاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.