بالشراكة مع "الإسكان التنموي".. "أصدقاء" تسلم 8 وحدت سكنية للاعبين السابقين

ضمن مبادرة تأمين وحدات للاعبين المستفيدين وذويهم تقديرًا لما قدموه للوطن

سلمت جمعية أصدقاء اللاعبين، ممثلة في رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد بن أحمد عبدالله، ثمان وحدات سكنية للاعبين السابقين ضمن الدفعة الجديدة للاعبي كرة القدم القدامى.



وتعد هذه المبادرة ضمن مبادرات "الإسكان" الذي تعتزم الجمعية توفيره للمستفيدين، بالشراكة الفاعلة مع ‫وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي.



وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لعدد من الخطوات التي تشرع الجمعية في تنفيذها، وقد وصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم تسليمها حتى الآن 27 وحدة، وتهدف الجمعية للوصول إلى تسليم 40 وحدة سكنية خلال الفترة القليلة المقبلة.



من جهته قدم رئيس مجلس الإدارة ماجد عبدالله، شكره وتقديره لوزير الإسكان ماجد الحقيل على اهتمامه وحرصه في متابعة إجراءات تسليم المستفيدين الوحدات السكنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف الجمعية لتأمين وحدات سكنية للاعبين المستفيدين وذويهم، تقديرًا لما قدموه للوطن خلال مسيرتهم الكروية، لينعموا بحياة كريمة ومستقرة تخفيفًا للأعباء عليهم.



وأضاف عبدالله أن السكن يعد أحد المشكلات التي تواجهها العديد من الأسر، وتوفيره يأتي مواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحسين ظروف الأجيال الحالية والمستقبلية، والفاعلية تجاه الوطن والمجتمع والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.