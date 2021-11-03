"التجارة" تحيل متجرين لبيع "العبايات" و"الأجهزة الإلكترونية" للجنة المخالفات

لعدم تسليم منتجات المستهلكين في المواعيد المتفق عليها وإلغاء طلبات المستهلكين

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إحالة متجرين لبيع "العبايات" و"الأجهزة الإلكترونية" للجنة مخالفات نظام التجارة الإلكترونية؛ بسبب عدم تسليم منتجات المستهلكين في المواعيد المتفق عليها، وكذلك لعدم إلغاء طلبات المستهلكين بقيمة 228 ألف ريال.

وأضاف: عقوبات النظام تصل مليون ريال، والتشهير، وحجب المواقع، والمنع من مزاولة النشاط.