في ذكرى بيعة ولي العهد.. "العسيري" يشيد بإنجازات القيادة المتتالية في المجال الصحي

مؤشرات حقيقية على الخطى الدؤوبة والعمل الجاد للوصول بهذا الوطن نحو النماء والازدهار

رفع مدير عام صحتي عسير ونجران، خالد بن عايض عسيري، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد.

وقال "العسيري": إن ما تم خلال الثلاثة الأعوام الماضية من إنجازات متتالية في المجال الصحي بوجه عام وفي مرافق صحتي عسير ونجران بشكل خاص؛ كان بفضل الله، ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي العهد الأمين؛ لتحقيق المزيد من الطموحات وتوفير سبل الأمن والأمان والصحة والتقدم لكل فئات الشعب السعودي النبيل، والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين.

وأضاف "العسيري": تمر علينا هذه الذكرى الغالية جدًّا على قلوبنا وبلادنا تعيش بفضل الله في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار وتتطلّع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا.

وتابع: "لقد اهتمت قيادتنا الرشيدة بصحة المواطن والمقيم، ولعل ما تقوم به المملكة من جهود جبارة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا "كوفيد-١٩" واحتوائها؛ خير دليل على أن صحة المواطن والمقيم في هرم اهتمامات القيادة بوضع حزمة من التدابير الصحية والاقتصادية تؤكد مدى حرص القيادة - أعزها الله - على صحة المواطن والمقيم، ودعم المنظومة الصحية بقرارات حكيمة، ضمن خطط حصيفة تسير بوطننا الأشم لمصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات بما يضمن ويحقق رفاهية المواطن وأمنه وصحته، وكل ذلك كان نتاجًا لرؤيةٍ وضعها سمو ولي العهد بأفعال تسبق الأقوال، ومتابعةٍ حثيثة ليلاً ونهارًا لجهود القطاعات الحكومية كافة".

ولفت إلى أن ما تحقق خلال الثلاثة الأعوام الماضية من إنجازات ونجاحات كبيرة في مختلف المجالات، بما فيها المجال الصحي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، هي مؤشرات حقيقية على الخطى الدؤوبة والعمل الجاد، للوصول بهذا الوطن وأبنائه تجاه مستقبل أكثر نماءً وازدهارًا.

واختتم "العسيري" كلمته بتجديد البيعة والولاء والسمع والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، سائلاً المولى -عز وجل - أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية في ظل قيادتنا الرشيدة، وكل عام ووطننا الحبيب أكثر رخاءً وعزًّا وازدهارًا.