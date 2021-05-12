الرئيس التنفيذي للسعودية لتمويل المساكن يهنئ القيادة بعيد الفطر

أشاد ببرامج ومبادرات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية

‬ قدّم الرئيس التنفيذي للسعودية لتمويل المساكن بندر بن سعيد الغامدي، باسمه وباسم منسوبي الشركة أسمى آيات التهاني والمباركة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على المملكة الحبيبة بالأمن والأمان والخير والبركة وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والاستقرار.

وأعرب "الغامدي "عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين على الدعم المستمر على الرعاية والاهتمام الكبيرين، وهو ما تجلى واضحاً في المساعي والجهود خلال الفترة الماضية، والتي كان لها الأثر الكبير في تجاوز الكثير من المصاعب التي عاشها العالم من حولنا بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشاد بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة لتنمية القطاع السكني، عبر برامج ومبادرات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية التي ساهمت بدورها في تكمين المواطنين من امتلاك وتنمية قطاع الإسكان وزيادة الأثر الاقتصادي.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة تواصل جهودها في السعي لتقديم أفضل الحلول التمويلية المتنوعة التي تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن.

وتعتبر السعودية لتمويل المساكن إحدى أكبر الشركات الرائدة في القطاع السكني السعودي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان وذلك لتقديم منتجات التمويل العقاري، وتعدّ واحدة من أكثر شركات التمويل العقاري قدرة على التمويل، وفقًا لأفضل الأسعار، وأكثر معايير الشفافية والوضوح.