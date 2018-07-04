"التعليم".. لجنة هندسية لإنهاء الملاحظات بالمباني المدرسية بإسكان الملك عبدالله بجازان

بعد توجيه "العاصمي" و"سبق" نشرت عديداً من الملاحظات خلال سنوات

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أهمية إنهاء الملاحظات في المباني المدرسية بإسكان الملك عبدالله التنموي؛ لبدء الدراسة فيه مع انطلاقة العام الدراسي القادم 1439/ 1440هـ.

جاء هذا خلال اجتماعه بعد ظهر أول أمس الاثنين باللجنة التي وجّه بها نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ومتابعة من المشرف على وكالة المباني بالوزارة الدكتور عبدالرحمن الشايع؛ للوقوف على المباني المدرسية بإسكان الملك عبدالله التنموي؛ لتحديد احتياجاتها وتهيئتها قبل بدء العام الدراسي.

وأضاف "الأحوس" أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود المستمرة التي يقوم بها "تعليم جازان"؛ استعداداً لتهيئة المدارس قبل انطلاقة العام الدراسي بصيانة وتهيئة المدارس، لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبي المدرسة من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكّلة التي وجّه بها نائب وزير التعليم برئاسة المهندس حامد بن خلف البرغش المنسق العام للشؤون الهندسية بوكالة المباني، ومشاركة لجنة هندسية من الوزارة، إضافة إلى المقاول المنفذ للمشروع.

يشار إلى أن "سبق" نشرت عديداً من الملاحظات على تلك المدارس خلال السنوات الماضية.