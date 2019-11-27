"الغامدي" رئيس رقباء بمرور القنفذة

قلّد مدير مرور محافظة القنفذة المقدم إبراهيم عثمان العمري، رئيس الرقباء سعيد عطية الغامدي رتبته الجديدة (رئيس رقباء)، بحضور رئيس رقباء علي حسن الجليمي.

وعبر "الغامدي" عن سعادته الكبيرة بهذه الترقية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

