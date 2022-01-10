أمطار رعدية ورياح سطحية على محافظتي العلا والعيص

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمَّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443 08:24 AM

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أمطار رعدية ورياح سطحية على محافظتي العلا والعيص

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمَّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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