الأمن العام: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة

يبدأ من الأحد حتى الـ12 من ذي الحجة.. ومضاعفة العقوبة حال التكرار

شدَّد الأمن العام على معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) بدون تصريح، ابتداء من غد ١٤٤١/ ١١/ ٢٨ هـ حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

المشاعر المقدسة

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18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 08:51 PM

يبدأ من الأحد حتى الـ12 من ذي الحجة.. ومضاعفة العقوبة حال التكرار

الأمن العام: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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شدَّد الأمن العام على معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) بدون تصريح، ابتداء من غد ١٤٤١/ ١١/ ٢٨ هـ حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

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