الشرقية .. إزالة ٨٣٠٠ سيارة تالفة ومهملة خلال خمسة أشهر

بهدف تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات بمدن المنطقة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أنه تم خلال الخمسة أشهر الماضية إزالة ٨٣٠٠ سيارة تالفة ومهملة ضمن حملة "شرقية بلا سيارات تالفة" التي دشّنها أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مطلع العام الحالي 2020م، بالتعاون مع المجلس البلدي والأمانة، بهدف تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ في بيان صحافي، أن حملة "شرقية بلا سيارات تالفة" تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية في كل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أنه تمت إزالة ٨٣٠٠ سيارة تالفة خلال الخمسة أشهر الماضية، موضحاً أن الآلية التي تتبعها الأمانة في رفع تلك المركبات تتم بالتعاون والتنسيق بين البلديات والجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

وأضاف الصفيان؛ أنه يتم في البداية وضع ملصق تحذيري على المركبة لمالكها ويمهل لمدة 15 يوماً حتى يتم بعدها إعداد محضر بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة، ومن ثم ترفع إلى موقع الحجز لفترة محددة ليتم بعدها إتمام الإجراءات الرسمية، وتتم إزالة المركبات بعد رفع اللوحات إلى المرور، ويحق للمواطن استعادة المركبة وسداد مستحقات السحب والحجز في هذه الفترة.

وأشار إلى استمرار الحملة حتى تحقيق أهدافها، موضحاً أن الحملة امتداد للجهود التي تبذلها الأمانة بالتعاون مع المجلس البلدي لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، وتعزيز جودة الحياة، مبيناً أن البلديات والإدارات كافة عملت بالشراكة مع المجلس البلدي والجهات المشاركة والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف الحملة، والاستجابة للبلاغات، وتغطية المناطق المستهدفة بالحملة، مشدداً على الدعم الكبير الذي حظيت به الحملة منذ انطلاقتها من قبل الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.

ولفت الصفيان؛ إلى أن إزالة هذا العدد الكبير من السيارات كانت لهاA نتائج إيجابية في التخلص من عبء المركبات التالفة التي شوهت جمال المنطقة، مشيراً إلى استمرار الجولات الرقابية والبحث عن المركبات التالفة والقديمة لإزالتها.

وقدّم شكره لجميع الجهات المشاركة، وكذلك شركات القطاع الخاص، التي تأتي تأكيداً على أهمية الشراكة المجتمعية في هذه الحملات المهمة، والتي تخدم المنطقة وقاطنيها وتسهم بشكل كبير في إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.