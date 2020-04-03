بالفيديو .. 5 علامات على أنك مصاب بالتوتر بسبب كورونا

التوتر المرتبط بجائحة كورونا قد يؤثر على أعمالك اليومية ويوقف حياتك، ولهذا التوتر 5 علامات، حسب تقرير مصور بثه موقع قناة "الحرة"، فهل تعاني من هذه العلامات أو بعضها؟
ومن علامات هذا التوتر:
* القلق الشديد من احتمالية الإصابة، وقد يصل هذا التوتر إلى درجة تؤثر على أعمالك اليومية.
* التوتر قد يؤدي إلى ارتفاع ضربات القلب وتعرق اليدين وجفاف الحلق.
* الشد العضلي، غالبًا يصاحب التوتر الشد العضلي، إلا أن هذا الرابط بينهما غير مفهوم حتى الآن.
* نوبات الذعر، وتأتي هذه النوبات إذا استمر التوتر لفترة طويلة، وتصحب نوبات الذعر أعراض مثل التعرق وخفقان القلب وضيق في التنفس.
* اضطرابات النوم، يؤثر القلق على النوم العميق عند الإنسان، وقد يوقظه ليلاً أكثر من مرة.فيروس كورونا الجديد
التوتر المرتبط بجائحة كورونا قد يؤثر على أعمالك اليومية ويوقف حياتك، ولهذا التوتر 5 علامات، حسب تقرير مصور بثه موقع قناة "الحرة"، فهل تعاني من هذه العلامات أو بعضها؟
ومن علامات هذا التوتر:
* القلق الشديد من احتمالية الإصابة، وقد يصل هذا التوتر إلى درجة تؤثر على أعمالك اليومية.
* التوتر قد يؤدي إلى ارتفاع ضربات القلب وتعرق اليدين وجفاف الحلق.
* الشد العضلي، غالبًا يصاحب التوتر الشد العضلي، إلا أن هذا الرابط بينهما غير مفهوم حتى الآن.
* نوبات الذعر، وتأتي هذه النوبات إذا استمر التوتر لفترة طويلة، وتصحب نوبات الذعر أعراض مثل التعرق وخفقان القلب وضيق في التنفس.
* اضطرابات النوم، يؤثر القلق على النوم العميق عند الإنسان، وقد يوقظه ليلاً أكثر من مرة.