سفارة المملكة بلندن تطمئن الطلبة السعوديين وكبار السن والمرضى

دعتهم إلى سرعة التواصل معها

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة كبار السن ومن يعاني أمراضًا مزمنة أو ضعفًا بالمناعة من المواطنين السعوديين الموجودين في بريطانيا، إلى سرعة التواصل مع السفارة بالعاصمة لندن.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية المتضمنة تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد.

وأكدت السفارة أنها مستمرة في خدمة أبنائها في بريطانيا ومساندتهم لتجاوز هذه المرحلة، ولمن يرغب بالعودة من المواطنين.

وقال بيان السفارة إنه سوف تُعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع، وذكّرت بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة.

ونشرت السفارة أرقام التواصل مع لجنة مختصة، سواء عبر الاتصال الصوتي، أو عبر تطبيق الرسائل "واتس أب" على الأرقام التالية:

00447555724615

00447387987569

00447471071105

00447557370856

00447733989371

فيروس كورونا الجديد السفارة السعودية في لندن

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14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 10:14 PM

دعتهم إلى سرعة التواصل معها

سفارة المملكة بلندن تطمئن الطلبة السعوديين وكبار السن والمرضى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة كبار السن ومن يعاني أمراضًا مزمنة أو ضعفًا بالمناعة من المواطنين السعوديين الموجودين في بريطانيا، إلى سرعة التواصل مع السفارة بالعاصمة لندن.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية المتضمنة تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد.

وأكدت السفارة أنها مستمرة في خدمة أبنائها في بريطانيا ومساندتهم لتجاوز هذه المرحلة، ولمن يرغب بالعودة من المواطنين.

وقال بيان السفارة إنه سوف تُعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع، وذكّرت بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة.

ونشرت السفارة أرقام التواصل مع لجنة مختصة، سواء عبر الاتصال الصوتي، أو عبر تطبيق الرسائل "واتس أب" على الأرقام التالية:

00447555724615

00447387987569

00447471071105

00447557370856

00447733989371

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فيروس كورونا الجديد السفارة السعودية في لندن

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