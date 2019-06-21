مصر .. الإطاحة بسارق منزل الملحق الثقافي السعودي.. والجاني السائق

نجحت السلطات الأمنية المصرية في كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة الملحق الثقافي السعودي لدى دولة تشاد.

وذكرت تقارير مصرية أن مباحث الجيزة قبضت على السائق الخاص بالملحق الثقافي، حيث اتضح أنه الجاني الذي قام بسرقة الشقة الواقعة في حي المتميز في القاهرة.

وأشارت التقارير إلى أن الجهات الأمنية فور تلقيها بلاغاً عن السرقة، انتقلت إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار سكنه، ومناقشة حارس العقار، لمعرفة الدخول والخروج وقت وقوع السرقة، والمترددين على العقار.

وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب السرقة السائق الخاص، وبإعداد عدة مأموريات لضبطه، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبحوزته المبلغ المسروق، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

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21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440 12:19 AM

مصر .. الإطاحة بسارق منزل الملحق الثقافي السعودي.. والجاني السائق

خالد علي

الرياض

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نجحت السلطات الأمنية المصرية في كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة الملحق الثقافي السعودي لدى دولة تشاد.

وذكرت تقارير مصرية أن مباحث الجيزة قبضت على السائق الخاص بالملحق الثقافي، حيث اتضح أنه الجاني الذي قام بسرقة الشقة الواقعة في حي المتميز في القاهرة.

وأشارت التقارير إلى أن الجهات الأمنية فور تلقيها بلاغاً عن السرقة، انتقلت إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار سكنه، ومناقشة حارس العقار، لمعرفة الدخول والخروج وقت وقوع السرقة، والمترددين على العقار.

وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب السرقة السائق الخاص، وبإعداد عدة مأموريات لضبطه، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبحوزته المبلغ المسروق، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

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