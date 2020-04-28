"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 7 مناطق والمرتفعات

تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض؛ كذلك على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.