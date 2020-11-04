حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الثالثة مساءً حتى الثانية عشرة صباحاً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية
الأرصاد: الحالة تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى 12 صباحاً
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الثالثة مساءً حتى الثانية عشرة صباحاً.