الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

طبقاً لوكالة "نوفوستي" الرسمية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث اليوم السبت، هاتفيًا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مسألة مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية.

وأكد الكرملين أن بوتين أجرى اليوم السبت مكالمة جديدة مع ولي العهد السعودي، في مواصلة الحوار السابق الذي دار بينهما يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن الطرفين تبادلا بشكل مفصل آراءهما حول تطبيق الاتفاقات المبرمة ضمن إطار "أوبك+".



وأكد بوتين والأمير محمد مجددا في المكالمة استعداد روسيا والسعودية لمواصلة التنسيق الوثيق في هذا الاتجاه بما يخدم مصالح دعم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وذكر الكرملين أن المكالمة تناولت أيضا التعاون بين الدولتين في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وخاصة فرص استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للوباء في السعودية.

وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن بوتين والأمير محمد اتفقا على مواصلة الاتصالات بين دولتيهما في مختلف المستويات.

