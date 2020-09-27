البرازيل تسجِّل 28378 إصابة جديدة بكورونا و869 وفاة

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 4.7 مليون والوفيات 141406

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و869 حالة وفاة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.

فيروس كورونا الجديد

0

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 01:44 AM

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 4.7 مليون والوفيات 141406

البرازيل تسجِّل 28378 إصابة جديدة بكورونا و869 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

برازيليا

2 222

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و869 حالة وفاة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020