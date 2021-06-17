الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 8 مساء

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 11:26 AM

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

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