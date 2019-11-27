الرياض تستضيف "مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط" في ديسمبر المقبل

أكبر منصة للمستثمرين ويجمع 400 من القادة وصنّاع القرار

تطلق العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019؛ أكبر منصة للمستثمرين وخبراء سوق المال، عبر النسخة العاشرة لـ"مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط"، الذي تستضيفه للمرة الأولى بمشاركة 400 من المسؤولين وقادة الفكر والخبراء وصنّاع القرار والجهات الفاعلة، يتصدَّون لقضايا الشباب والتكنولوجيا وأثرها على القطاع المالي بالمنطقة، وذلك في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا.



ويشهد المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين؛ جلسات حوارية تفاعلية تواكب التغييرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأسواقها المالية، ومدى تأثيرها على خلق فرص جديدة أمام المستثمرين، ويهدف إلى تعزيز مكانة الرياض بوصفها المركزَ المالي والاستثماري النامي في المنطقة، وتعزيز فرص الشباب في قطاع يشهد نموًّا متسارعًا، ويجذب رؤوس أموال كبيرة.



ويجمع الحدث تسعة من أبرز المسؤولين والخبراء الفاعلين في القطاع المالي السعودي، يتقدمهم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الرائدة للاستثمار عبداللطيف السيف، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميره، والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية رانيا نشار، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـشركة جدوى للاستثمار طارق السديري، إضافة إلى الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة أزيموت جورجيو ميد، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آدو للذكاء الاصطناعي عائشة خانا.



ولفت رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في السعودية غانم الغانم، إلى أن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ رؤية مكانة المملكة وسعيها الدؤوب لتصبح المركز المالي الرائد في المنطقة، تزامنًا مع خطط التحول الاقتصادي والمالي المتماشية مع رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز موقع السعودية على الخارطة المالية والاقتصادية.



وأشار إلى أنه سيكون "منصة التقاء وتواصل تسهم في حشد رواد القطاع من مختلف أنحاء المنطقة، لتبادل الأفكار والخطط بما يُثمر عن الارتقاء بقطاع الاستثمار في المنطقة"، متطلعًا إلى حضور المعنيين بقطاع الاستثمار إقليميًّا وعالميًّا واغتنام الفرصة للقاء نظرائهم من رواد قطاع الاستثمار في المنطقة، في ظل برنامج حافل يضم كوكبة من أبرز الشخصيات المؤثرة.



ورأى الرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليم طعمه؛ أن إقامة الحدث بالرياض دليل على أن رؤية المملكة 2030 بدأت تؤتي ثمارها بتعزيز مكانة الشرق الأوسط كوجهة جاذبة وبيئة مواتية للاستثمار وإنشاء الأعمال، مشددًا على أن المؤتمر منصة ممتازة تُتيح لخبراء أسواق رأس المال والمستثمرين والأكاديميين التواصل والحديث عن آخر التطورات والفرص المتاحة بالمنطقة.



يذكر أن الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين التي تستضيف المؤتمر، تأسست عام 2007م، وتعد جزءًا من الشبكة العالمية للجمعيات الأعضاء بمعهد المحللين الماليين المعتمدين، وتتولّى قيادة مهنة الاستثمار من خلال تعزيز أعلى المعايير الأخلاقية والتوعوية والتميز المهني، وتضم 331 ممتهنًا للاستثمار في المملكة، وتعمل على كسب التأييد والتوعية والفعاليات والتطوير المهني.