مبادرة مجتمع واحد ترسم البسمة على وجوه أرهقتها ظروف الحياة

تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى 1,000,000 متطوع؛ تطلق السعودية لتمويل المساكن "سهل"، بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية وفريق مجتمع واحد التطوعي، مبادرة "مجتمع واحد"، وهي مبادرة مسجلة رسمياً تهدف إلى ترميم وتأهيل مساكن الأسر المتعففة وتسهيل حياتهم، بأيدي متطوعين من كافة أفراد المجتمع.

‎المبادرة تهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة غير القادرة على امتلاك منازل جديدة لهم؛ وذلك من خلال ترميم وتهيئة منازلهم الحالية لتوفير مسكن ملائم لهم وتسهيل حياتهم اليومية بتوفير الاحتياجات الأساسية والمتطلبات، وخوض تجربة المنزل الجديد.

وفي نفس الوقت، تتيح المبادرة للراغبين في التدريب والتطوع في أعمال الترميم، من خلال تدريبهم ميدانياً على أعمال الترميم الأساسية.

‎وتستقبل مبادرة مجتمع واحد من "سهل"، طلبات الأسر المتعففة التي تحتاج منازلهم إلى إعادة تأهيل وترميم من خلال جمعية بنيان الخيرية، حيث يقومون بمعاينة المنازل ومدى أحقيتها في الحصول على الدعم، تليها مرحلة الاستعانة بذوي الاختصاص من مقاولين ومهندسين من أعضاء المبادرة لعمل الإجراءات اللازمة وتحديد المواد المطلوبة في عملية الترميم، والشروع في العمل.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتمويل "سهل"، عبدالإله بن صالح آل الشيخ، بجهود المبادرة وأكد على أن دعم هذه الفئة يعد جزءاً من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية لهذا الوطن المعطاء؛ حيث تسعى المبادرة إلى تنمية روح العطاء وتعزيز روابط الأخوة بين أفراد المجتمع وغرس روح المسؤولية.

‎كما أفاد المشرف العام على المبادرة عبدالمجيد الدسيماني، بأن المبادرة تأتي ضمن إطار ودافع المشاركة الإيجابية في بناء الوطن والبذل والعطاء وترجمة هذه المعاني تجاه المجتمع وترسيخ تعاليم ديننا الحنيف في مساعدة المحتاجين والسعي في قضاء حوائج الناس التي هي من أعظم الأعمال التي يحبها الله.

وبدورها، صرحت فوزية المعجل رئيس مجلس إدارة جمعية بنيان الخيرية، بأن دعم الجمعية لمبادرة "مجتمع واحد" التطوعية جاء إيماناً منها بضرورة تشجيع الحس التطوعي لدى الشباب وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التطوع، خاصة أن المبادرة تصب في خدمة أفراد المجتمع في نطاق ترميم المساكن، وهو من ضمن برامج الإسكان التي تعمل عليها جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية الأسرية.

وتمكنت المبادرة في مرحلتها السابقة من ترميم وتأهيل أكثر من 37 مسكناً، وكانت كافة أعمال البناء والصيانة تتم بأيادي شباب وشابات سعوديين وسعوديات من مختلف الأعمار، تطوعوا لمساعدة تلك الأسر وبمشاركة الكثير من المؤثرين لإدخال البهجة والفرح في نفوسهم.‫