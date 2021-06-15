الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية على حائل

الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة وستستمر حتى 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وستستمر حتى الساعة 8:00 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 12:21 PM

الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة وستستمر حتى 8 مساء

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وستستمر حتى الساعة 8:00 مساءً.

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