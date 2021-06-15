الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية على حائل

الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة وستستمر حتى 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وستستمر حتى الساعة 8:00 مساءً.