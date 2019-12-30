فيتوريا: ما شاهدته بمعهد إعداد القادة يذكِّرني بالأكاديميات في البرتغال

زار مدرب فريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا، معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة اليوم الاثنين في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور المدير العام للمعهد عبدالله بن فيصل حماد.

وجرى خلال الزيارة مناقشة مستقبل أكاديميات الهيئة العامة للرياضة التي أعلنها المعهد في سبتمبر الماضي.

وأكد فيتوريا أن الخطط والبرامج الخاصة بأكاديميات الهيئة التي يعمل عليها المعهد حاليًا أعادت له ذكريات تجربة أكاديميات كرة القدم في البرتغال منذ بداية تأسيسها حتى نجاحها. موضحًا أن ذلك سيعود بالنفع الحقيقي على مستقبل رياضة كرة القدم في السعودية.

وفي نهاية الزيارة قام المدير العام للمعهد بتسليم فيتوريا درعًا تذكارية، وقدّم الشكر على زيارته ومداخلاته الثرية حول أكاديميات الهيئة التي ستكون النواة الحقيقية للرياضة السعودية في كرة القدم ومختلف الألعاب.

يُذكر أن البرتغالي روي فيتوريا من المدربين الذين يحملون تجارب كبيرة في عمل الأكاديميات، والاهتمام بالفئات السنية خلال مسيرته التدريبية مع نادي بنفيكا البرتغالي.