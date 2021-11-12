جامعة الملك فيصل و"الصحفيين" بالأحساء ينظمان ورشة "الإعلام دراسة وموهبة"

تهدف إلى إيصال صورة حول ما يقتضيه التخصص لخريجي المرحلة الثانوية

نفذ متدربو قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك فيصل أمس الخميس ورشة عمل بعنوان "الإعلام دراسة وموهبة"، بحضور 43 متدرباً ومتدربة، وذلك في قاعة الجوهرة الحميان بمقر هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء.

وتفصيلاً، تهدف الورشة إلى إيصال صورة حول ما يقتضيه تخصص الإعلام لخريجي المرحلة الثانوية، وما يتضمنه تخصص دراسة الإعلام في الجامعة، وأهميته في الوقت الراهن، وإن الإعلام موهبة ودراسة في آن واحد.

قدم الورشة "سلطان آل حلل" و"نورة السليمان"، بتنظيم من نورة الجبيرة وشهد الدوغان من جانب الجامعة، وماجدة محمد من جانب هيئة صحفيي الأحساء.

تم اختيار الحضور من المدارس الثانوية التالية: مدرسة الثانوية الأولى بالهفوف "بنين"، مدرسة ثانوية أسماء بنت أبي بكر "بنات"، مدرسة ثانوية الرميلة "بنات"، وثلاثة ضيوف، وعدد 17 من متدربي ومتدربات قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك فيصل.

تطرقت الورشة إلى المحاور التالية: التعريف بالإعلام لغة واصطلاحاً بشكل عام، والتعريف بمسارات الإعلام "إذاعة وتلفزيون"، والصحافة والنشر، والاتصال الإستراتيجي، وأهمية الإعلام، والإعلام كموهبة "كيف تصبح إعلامياً ناجحاً وما هي صفات الإعلامي وكيف يصبح شخصاً مؤثراً إعلامياً"، والإعلام في رؤية المملكة 2030.





وفي ختام الورشة فتح باب النقاش حول المحاور المطروحة، وبعدها تم تسجيل الحضور، وأخذت الصور التذكارية.