بحضور وزير الشؤون الإسلامية.. أمير الرياض يدشّن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"

أشاد بتسخير المنابر الدعوية في مواكبة المناسبات الوطنية الخالدة

نوه الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض بإطلاق مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، والتي وصفها بـ"سابقة وعمل مبارك" يجسد حرص المسؤولين بالوزارة وعلى رأسهم الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتسخير المنابر الدعوية في مواكبة المناسبات الوطنية الخالدة .

وأعرب عن سعادته وفخره بلقاء الوزير "آل الشيخ " في مناسبة عزيزة لتدشين هذه المبادرة على ضوء برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

جاء ذلك عقب مراسم تدشين الأمير فيصل، بحضور وزير الشؤون الإسلامية، بمقر الإمارة بقصر الحكم بالرياض، اليوم الثلاثاء، مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"، تزامنًا مع اليوم الوطني الــ90 لتوحيد المملكة.

وجاءت المبادرة ضمن أعمال وبرامج الوزارة لتعزيز دور المنابر في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

وأكد أمير المنطقة أن هذه المبادرة ستكون منطلقًا لمنهج واضح وعمل سليم من جميع من له دور وذراع في هذا المجال، وسيكونون هداة مهتدين وقدوة صالحين للجميع.

وأردف: لاشك أن إدارتكم لهذه الوزارة وقيامكم بهذا الدور وهذا الفكر الجيد النير تجاه هذه المناسبة "توحيد ووحدة للمملكة العربية السعودية في يومها الوطني" هو أعظم شعار لاشك أنه اختير بعناية ودقة، وسيكون لهذا العمل المبارك دور في تفعيل هذه المناسبة الغالية في أنفس الناس والشباب بالذات.

وتابع: الوطن توحد على المنهج السليم وعلى منهج كتاب الله وسنة رسوله، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لما فيه الصالح العام، وأنتم في وزارة الشؤون الإسلامية تعتبرون مثلاً لكل من يريد أن يعمل لخدمة هذا الوطن.

وقال أمير الرياض مخاطبًا الوزير: وجودكم في قصر الحكم هو مدعاة فخرنا واعتزازنا، لأننا نرحب في هذا المكان وهو منطلق توحيد المملكة من هذا المكان الذي يعتبر إنجاز جيد ورائع.

من جانبه، قدم "آل الشيخ" شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على رعايته لهذه المبادرة التي تطلقها الوزارة ضمن أعمال وبرامج متنوعة تواكب اليوم الوطني الــ 90 للمملكة هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن يتشرف ويعتز بمنجزات وطنة وما قدمه الملك المؤسس عبدالعزيز ومن بعده أبناؤه البررة في توحيد المملكة بعد حالة الشتات والفرقة والجهل والأمراض التي كانت سائدة في الجزيرة العربية، ومن ثم أصبح الجميع يتفيأ ظلال نعمة الأمن والأمان والتقدم والرقي والرخاء.

وقال: الوزارة تسعى جاهدة من خلال هذه المبادرات إلى نشر الوعي في المجتمع وفق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة والاختلاف وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يروجها الظلاميون لنشر الفتن، وإن الوطن خط أحمر والدفاع عنه وترسيخ محبته واجب شرعي منوط بكل مواطن غيور على وطنه.

وجدّد شكره لأمير منطقة الرياض على دعمه المستمر وتشجيعه لكل الأعمال التي تقوم بها الوزارة لتحقيق أهدافها ورسالتها السامية وفق توجيه القيادة الرشيدة كما قدم شكره لمدير عام فرع الوزارة وكافة العاملين بالفرع على جهودهم في إطلاق المبادرة.

وكانت مراسم التدشين قد استهلت بعرض من فضيلة المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي تحدث خلاله عن المبادرة التي تهدف إلى إقامة أكثر من 1000محاضرة علمية و4000 كلمة دعوية و6000 خطبة، و16 ندوة علمية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النسائية والمقاطع المرئية، تقام هذه المناشط في قرابة 3000 مسجد وجامع بمنطقة الرياض ومحافظاتها ومراكزها تستهدف أكثر من مليوني شخص من المستمعين بالمساجد والمتابعين عبر التقنيات الحديثة الإلكترونية.