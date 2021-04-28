بريطانيا.. فتح تحقيق رسمي في استخدام "جونسون" أموال التبرعات لتجديد شقته

استعملها بصورة مؤقتة لعمل ترميمات ثم أعادها من ماله الخاص

أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق رسمي بشأن تجديد شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد استخدامه أموال متبرعين بصورة مؤقتة.

وذكرت المفوضية أنها ستحقق في إمكانية وجود مخالفات لقواعد استخدام أموال التبرعات السياسية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن المتوقع أن يتعرض "جونسون" خلال مساءلته في مجلس العموم، لنقد لاذع حول اتهامات باستخدامه أموال متبرعين بصورة مؤقتة؛ لعمل ترميمات وتحديثات في شقته الرسمية، قبل أن يعيد هذه المبالغ من ماله الخاص.