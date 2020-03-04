"مشاط": مكة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة فقط

كشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن قرار إيقاف الدخول لمكة للعمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها.
وأوضح، في تصريحاته على قناة "العربية" من خلال برنامج نشرة الرابعة أن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمين من خارجها، لكن العاصمة المقدسة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة.مكة المكرمة وزارة الحج نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط العمرة فيروس كورونا الجديد
أشار إلى أن الحظر المؤقت يشمل القادمين من خارجها
كشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن قرار إيقاف الدخول لمكة للعمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها.
وأوضح، في تصريحاته على قناة "العربية" من خلال برنامج نشرة الرابعة أن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمين من خارجها، لكن العاصمة المقدسة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة.