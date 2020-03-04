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أشار إلى أن الحظر المؤقت يشمل القادمين من خارجها

"مشاط": مكة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة فقط

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كشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن قرار إيقاف الدخول لمكة للعمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها.

وأوضح، في تصريحاته على قناة "العربية" من خلال برنامج نشرة الرابعة أن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمين من خارجها، لكن العاصمة المقدسة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة.