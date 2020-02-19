صحيفة: "بلومبرغ" سيبيع شركته الإعلامية إذا انتُخب رئيساً لأمريكا

يحتل المرتبة الثالثة بين المتنافسين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي

يعتزم عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، بيع شركته الإعلامية Bloomberg LP، التي أسسها قبل نحو 40 عاماً، في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصدر في مقر حملة الملياردير، أن "بلومبرغ" يعتزم تحويل شركته، في حال فوزه بالانتخابات في نوفمبر المقبل، إلى إدارة صندوق ائتماني؛ لكي يبيعها لاحقًا.

ووفقاً لتقديرات الخبراء، تقدر قيمة الصفقة بـ60 مليار دولار.

ووفق موقع "روسيا اليوم" استبعد تيموثي أوبراين، المتحدث باسم الملياردير إمكانية بيع Bloomberg LP، إلى كيان أجنبي أو شركة تساهم بالاستثمار المباشر.

وقال "أوبراين"، وفق وكالة "أسوشييتد برس": نريد أن نتميز بشكل معاكس لدونالد ترامب، فيما يتعلق بتضارب المصالح المالية والمصالح الرسمية، ونعتبر رفض ترامب الابتعاد عن مصالحه المالية، وصمة عار على رئاسته.

ووفقاً لاستطلاع للرأي تم في الفترة من 14 إلى 17 فبراير، بتكليف من شبكة NBC وصحيفة "وول ستريت جورنال"، يحتل بلومبرغ المرتبة الثالثة 14٪ بين المتنافسين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتشاركه في هذا المركز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارين 14%.

وحسب هذا الاستطلاع، يسبق "بلومبرغ"، كل من السناتور فيرني ساندرز 27% ونائب الرئيس السابق جوزيف بايدن 15%.