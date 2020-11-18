"السهلي" يطلق فعاليات اليوم العالمي للأشعة بمستشفى صامطة

اشتملت على معرض توعوي وعرض معلومات عبر الشاشات

أطلق مساعد مدير مستشفى صامطة العام علي سهلي ورئيس قسم الأشعة والتصوير الطبي الدكتور يحيى عطيف، فعالية اليوم العالمي للأشعة 2020م تحت شعار" أطباء وتقنيو الأشعة يدعمون المرضى خلال جائحة كورونا(كوفيد١٩).

وتفصيلاً..جاء ذلك بحضور المدير الطبي بالمستشفى الدكتور هشام عامر ومشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي.

واشتملت الفعالية على تدشين معرض توعوي، وتوزيع المنشورات والمطويات وعرض معلومات توعوية عبر الشاشات.

وقال "السهلي" إن إقامة هذه الفعالية يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالدور الذي يقدمه التصوير الطبي بالأشعة في أنظمة الخدمات الصحية الحديثة وأهميته في الخطة العلاجية للمريض، والعمل على اتباع الأساليب العلمية التي يلتزم بها العاملون في المجال الإشعاعي للتمكن من تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالوقاية من مخاطر الإشعاع.

فيما أكد " عطيف " أن الاحتفال باليوم العالمي للأشعة في شهر نوفمبر من كل عام يهدف لزيادة الوعي والتعريف بأنواع الأشعة ومختلف تطبيقاتها ومستجدات الأجهزة التي ساهمت بشكل كبير في اكتشاف العديد من الأمراض والأورام كما يتم التركيز على الحماية من الإشعاع الصادر من الأشعة لوجود معايير السلامة ليتم تطبيقها مع المرضى والعاملين.