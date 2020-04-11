"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 أبريل 2020، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن.
وقال متحدث "الصحة" : إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حتى الآن من من بينها 3261 حالات نشطة ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.
وتابع : بلغت حالات التعافي 720 حالة، بإضافة 35 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة .
وعن الوفيات الخمسة قال : منها 2 سعوديين أعمارهم 33 عامًا و67 عامًا، و3 غير سعوديين ليصل الإجمالي 52 وفاة رحمهم الله جميعًا.
وتابع متحدث وزارة الصحة: أنصح الجميع بالدخول على خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد وصفحة الويب، والتي تساهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس #كورونا.
وقال :اختبار التقييم الذاتي سهل جدًا مكون من 6 أسئلة، وأحث الجميع على القيام بالاختبار يوميًا واكتشفنا 40 حالة مصابة بالفيروس من خلال التقييم الذاتي.
وقال العبد العالي :الإصابات المسجلة الجديدة تشمل مختلف الفئات العمرية.
وجائت الحالات الـ 382 المصابة بفيروس كورونا في السعودية اليوم كالتالي:
مكة المكرمة 131
المدينة المنورة 95
الرياض 76
جدة 50
الدمام 15
ينبع 5
سبت العلاية 3
الهفوف 3
الخبر 1
الطائف 1
ميسان 1
الشملي 1

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 03:39 PM

"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

عبدالله البرقاوي

الرياض

104 127,788

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 أبريل 2020، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن.
وقال متحدث "الصحة" : إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حتى الآن من من بينها 3261 حالات نشطة ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.
وتابع : بلغت حالات التعافي 720 حالة، بإضافة 35 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة .
وعن الوفيات الخمسة قال : منها 2 سعوديين أعمارهم 33 عامًا و67 عامًا، و3 غير سعوديين ليصل الإجمالي 52 وفاة رحمهم الله جميعًا.
وتابع متحدث وزارة الصحة: أنصح الجميع بالدخول على خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد وصفحة الويب، والتي تساهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس #كورونا.
وقال :اختبار التقييم الذاتي سهل جدًا مكون من 6 أسئلة، وأحث الجميع على القيام بالاختبار يوميًا واكتشفنا 40 حالة مصابة بالفيروس من خلال التقييم الذاتي.
وقال العبد العالي :الإصابات المسجلة الجديدة تشمل مختلف الفئات العمرية.
وجائت الحالات الـ 382 المصابة بفيروس كورونا في السعودية اليوم كالتالي:
مكة المكرمة 131
المدينة المنورة 95
الرياض 76
جدة 50
الدمام 15
ينبع 5
سبت العلاية 3
الهفوف 3
الخبر 1
الطائف 1
ميسان 1
الشملي 1

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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