زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر

ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر أمس، محافظة باتنة شمال شرق الجزائر.

وأوضح بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال حدد على بعد 5 كلم جنوب - شرق منطقة تازولت بالمحافظة نفسها, كما لم يشر إلى وقوع ضحايا أو خسائر مادية.