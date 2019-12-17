"التعليم": اللائحة بنسختها الجديدة تضمن عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين

كشفت عن 6 مزايا تعكس اهتمامها بالمعلم وتقدير مكانته في العملية التعليمية

كشفت وزارة التعليم في تغريدة مصوَّرة، نشرتها اليوم عبر حسابها الرسمي بتويتر، عن أبرز 6 مزايا في لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، وذلك بعد التعديل عليها، بجهود كبيرة من ‫الوزارة التي تعكس اهتمامها بالمعلم، وتقدير مكانته ودوره في العملية التعليمية.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن التحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلبًا على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى اللائحة الجديدة.

وأشارت إلى أن من المزايا انتقال المعلم والمعلمة من رتبة إلى رتبة أعلى بالرقم الوظيفي نفسه من دون اشتراط وجود وظائف شاغرة. ولفتت إلى أن الحد الأدنى من الراتب يبدأ من (5200) ريال، بينما يصل الحد الأعلى من الراتب إلى (23.170) ريالاً. كما سيتم تسكين جميع المعلمين على سلم الرواتب الجديد على الراتب المساوي للراتب الأساسي أو أعلى منه، وضمان عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين.

ومن ضمن المزايا تجاوُز درجات السلم الجديد درجات السلم الحالي؛ وهو ما يعني استفادة المعلم من أساس الراتب. ويمكن لمن خدم أكثر من 10 سنوات الوصول لرتبة خبير خلال السنتين المقبلتين، وكذلك تمهين وظيفة المعلم بما يعزز من كفاءة الأداء، وتحسين نواتج التعلم.

يُذكر أن لائحة الوظائف التعليمية في نسختها الجديدة سيتم تطبيقها بعد 7 أشهر في 10 ذي القعدة القادم، الموافق 1 يوليو من العام 2020م، وذلك بدلاً من الموعد المقرر بتاريخ 26ربيع الآخر الجاري الموافق 23 ديسمبر؛ وذلك بعد أن تم تأجيلها بناء على طلب وزارة التعليم بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي في سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي.



