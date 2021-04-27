لبنان.. ضبط شحنة مخدرات في مطار بيروت والقبض على مهربها

قوات الأمن عثرت بحوزته على 11 كجم كوكايين

‬أعلنت قوات الأمن اللبنانية القبض على مهرب مخدرات مشتبه به في مطار بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تعهّد لبنان بمكافحة الاتجار في المخدرات.

وبيّنت قوات الأمن في مطار بيروت أنها قبضت على رجل كان يحاول تهريب 11 كيلوجراماً من الكوكايين إلى البلاد، وكان قادماً من البرازيل على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية، وفقاً لـ"رويترز".