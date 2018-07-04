الخطوط الحديدية تحقق نمواً ١٩٪؜ في نقل الركاب خلال النصف الأول

قالت: بزيادة تبلغ ١٣٤ ألف راكب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن عدد الركاب المنقولين على قطارات الركاب خلال النصف الأول من هذا العام ٢٠١٨ م - من شهر يناير حتى نهاية شهر يونيو - قد بلغ حوالي (٨٣٥) ألف راكب.

وأوضحت الخطوط الحديدية أن هذا العدد من الركاب المنقولين بين محطاتها في الرياض، والدمام، والهفوف، وبقيق خلال النصف الأول من هذا العام يشكل زيادة تبلغ حوالي (١٣٤) ألف راكب مقارنة بالنصف الأول من العام السابق ٢٠١٧ م؛ وبنسبة نمو بلغت (١٩٪‏).

كما ارتفع كذلك خلال النصف الأول من هذا العام ٢٠١٨م معدل نقل الركاب اليومي بين محطات الخطوط الحديدية ليصل إلى (٤,٦١٢) راكبا يومياً مقارنة بعدد (٣,٨٧٤) راكبا يومياً خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧م.