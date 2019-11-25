"الزهراني" إلى رتبة رائد بمرور مكة

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، بحضور مدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز الربيعي، الرائد مجدي عبدالرحمن الزهراني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم.

من جانبه، عبّر الرائد الزهراني عن اعتزازه بهذه الثقة؛ واعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.