رئاسة الحرمين: وكالة المكتبات والبحث العلمي تبحث سبل تطوير دور البرامج والفعاليات

وضعت الحلول لبعض المقترحات والأفكار تماشيًا مع رؤية الرئاسة المستمدة من 2030

عقد الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والبحث العلمي مدير عام مكتبة الحرم المكي الشريف عبدالله بن حمد الصولي، ورشة عمل لدراسة سبل تطوير البرامج والفعاليات مع المدير العام للبرامج والفعاليات بندر بن محمد العمرو.

حيث تم في ورشة العمل بحث مهام وأهداف الإدارة وسبل تطوير خططها وتنفيذها، ووضع الحلول لبعض المقترحات والأفكار تماشيًا مع رؤية الرئاسة التطويرية (2024) المستمدة من رؤية المملكة (2030).

حضر اللقاء مساعد مدير عام الإدارة لمكتبة الحرم المكي الشريف نوار الدعدي، ومدير إدارة البرامج راشد الشريف ومعتز الحاج.