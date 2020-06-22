"الصناعات العسكرية" تفتح التسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية

بدءاً من الأربعاء المقبل عبر موقع المؤسسة الإلكتروني

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج، بدء التسجيل والقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.mic.gov.sa، ثم الدخول على تبويب (كلية الأمير سلطان الصناعية).

وذكرت أن التسجيل مستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 9 / 11 / 1441هـ.

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

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22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 12:36 PM

بدءاً من الأربعاء المقبل عبر موقع المؤسسة الإلكتروني

"الصناعات العسكرية" تفتح التسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج، بدء التسجيل والقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.mic.gov.sa، ثم الدخول على تبويب (كلية الأمير سلطان الصناعية).

وذكرت أن التسجيل مستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 9 / 11 / 1441هـ.

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المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

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