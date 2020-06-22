"الصناعات العسكرية" تفتح التسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج، بدء التسجيل والقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.mic.gov.sa، ثم الدخول على تبويب (كلية الأمير سلطان الصناعية).
وذكرت أن التسجيل مستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 9 / 11 / 1441هـ.المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
بدءاً من الأربعاء المقبل عبر موقع المؤسسة الإلكتروني
أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج، بدء التسجيل والقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.mic.gov.sa، ثم الدخول على تبويب (كلية الأمير سلطان الصناعية).
وذكرت أن التسجيل مستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 9 / 11 / 1441هـ.