"إعلاميون مبادرون" يكافحون شائعات كورونا من خلال تفنيدها وتصحيح المعلومات

جمعوا أكبر عدد من الشائعات الطبية وتوجهوا بها إلى وزارة الصحة للإجابة

أكد متخصص في الإعلام التنموي، أن الإشاعات تفتك في عضد المجتمع وتقوض عمل الجهات المختصة، ولا شك أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة رعاها الله تتطلب وعياً كبيراً من المواطن، والحمد لله أن السعوديين والمقيمين على حد سواء على درجة كبيرة من المسؤولية.

وقال عضو ملتقى "إعلاميون مبادرون" جيلاني الشمراني، خلال حديثه لبرنامج "أخباركم" على قناة المجد، إنهم "أطلقوا مبادرة لمكافحة الشائعات هي عبارة عن جمع أكبر قدر من الأسئلة التي يتداولها الناس، وإرسالها للمتخصصين من الأطباء للإجابة عنها، ومن ثم تحويلها إلى محتوى مكتوب ومرئي لنشره على مواقع التواصل".

وأضاف: "هنالك عدد كبير من الشائعات المغلوطة الخاصة بكورونا تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، أطرفها من يقول الفيروس يطير في الهواء ومنهم من يقول لا تخرج إلى الشارع والبعض يرش بخاخات على الناس في الشوارع أشياء غير صحيحة، لذا أهل الاختصاص يجيبون فعلياً عن هذه الأسئلة التي جمعناها ووجهناها إليهم".

وأبان أننا نبحث في الإجابات، هل ثبت علمياً لدى وزارة الصحة أن الفيروس يطير؟ فيفند لنا المعلومة الصحيحة فنأخذها ونمنتجها على شكل فيديو قصير ونبثها عبر وسائل التواصل، مؤكداً أنهم التقوا أطباء يعملون في الحجر الصحي وعرضوا عليهم بعض التساؤلات بالتنسيق مع وزارة الصحة ثم ننشرها.

وبين أن هذه المبادرة ليست الوحيدة، ولكن هنالك غيرها من أفراد المجتمع وجميعنا علينا دور في إظهار الحقيقة ونشر المعلومات من مصادرها الصحيحة، وبث الإيجابية وقطع دابر الإشاعات التي ربما تبث الهلع والخوف ولا يوجد بها أي فائدة مثل طرق الوقاية والتحذير، بل قد تؤدي إلى تصرفات تضر الشخص الذي يسمعها ويطبقها.

وأشار إلى أن "إعلاميون مباردون" تأسس عام 2015 وهو عبارة عن تجمع لمجموعة من الإعلاميين والإعلاميات لوسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع، يجتمعون تحت مظلة رسمية وهدفنا هو أن يستقطع الإعلامي جزءاً من وقته ويجعله للقطاع الثالث لدعمه بكافة أشكاله وأيضاً الجهات الحكومية والوقوف مع المملكة.