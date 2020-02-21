بالمرافق.. مساكن لمستفيدي "خيرية الأفلاج" في عقد شراكة مع "التنموي"

تقوم فيه الوزارة بتحديد نوع الدعم وما يطرأ من تحديثات للأنظمة والمتطلبات

وقعت جمعية الأفلاج الخيرية، أمس، عقد شراكة مع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان؛ بهدف تقديم دعم سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي شاملة المرافق والإنشاءات.

وتضمنت الشراكة التي شهد مراسيم توقيعها بمقر خيرية الأفلاج رئيس مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج معجب الكبيري ومدير منطقة الرياض للإسكان التنموي إبراهيم بن سعود البرغيش ورئيس مجلس الإدارة لجمعية الأفلاج الخيرية عبدالرحمن عبدالله أبودجين، قيام الوزارة بتحديد نوع الدعم السكني وما يطرأ من تحديثات على الأنظمة والقوانين ومتطلبات الدعم السكني المعدة من قبل وزارة الإسكان، وتوفير المنتج المناسب في منطقة إقامة المستفيد وملائمة المنتج السكني والحل السكني للمستفيد والمنطقة، وسلامة الحل السكني ونظاميته.

وتعتمد الوزارة خطة لتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية من خلال القنوات والمنتجات الآتية: "وحدات الوزارة من مشاريع الإسكان العامة، وحدات من خلال بناء وحدات الإسكان المستمر، الشراء من السوق المحلية حسب الحاجة وتوفيرها ومطابقتها لآلية الوزارة واشتراطاتها من قبل الوزارة، بناء على أرض المستفيد حسب الاشتراطات والآليات المعتمدة من قبل الوزارة".

ونظرًا لأهمية الأعمال التنموية للتكامل مع مبادرة الإسكان التنموي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تضمنت شروط الاتفاقية مساهمة الطرف الثاني في البرامج التنموية والتأهيلية من خلال التدريب والتطوير في مجالات مهنية لأعمال الصيانة والتشغيل، وتأهيل وتدريب المستفيدين وأفراد أسرهم في المجالات التقنية والحرفية، وتبني برامج التنمية الوطنية المستدامة، وتحديد الأسر القابلة للتنمية بشكل جزئي أو كلي، كذلك تنفيذ برامج تطوير الموهوبين وفق معايير وزارة التعليم.