جديد كورونا في 3 دول بأمريكا الجنوبية.. ارتفاع في حصيلة الإصابات والوفيات

البيرو وكولومبيا وتشيلي

سجلت الإصابات بفيروس كورونا في ثلاث دول بأمريكا الجنوبية هي البيرو وكولومبيا وتشيلي، ارتفاعًا في حصيلة الإصابات والوفيات وكذلك حالات التشافي.

البيرو

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، السبت، بتسجيل 131 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 2523 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 88541 شخصًا؛ وذلك بعد رصد 4046 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء، وصل إلى 28272 شخصًا بعد إحصاء 1125 حالة تعافٍ إضافية.

وتتصدر "ليما" جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ57473 حالة، تليها على الخصوص كاياو (6513)، ولامباييكي (4596)، وبيورا (3032)، ولوريتو (2444)، ولاليبرتاد (2015)، وأنكاش (1971)، وأريكيبا (1709)، وأوكايالي (1658)، وإيكا (1412)، وخونين (1046).

كولومبيا

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، السبت، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالبلد الجنوب أمريكي ارتفعت إلى 562 بعد تسجيل 16 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم أيضًا إحصاء 723 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 14939.

وسجلت معظم حالات الإصابة الجديدة ببوغوتا (277)، تليها مدينة كارتاخيناس (127) وجهات فايي ديل كاوكا (71)، ونارينيو (64)، وأتلانتيكو (27)، وبوياكا (17)، وسانتا مارتا (16).

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3578 شخصًا بعد تسجيل 127 حالة تعافٍ إضافية.

تشيلي

أعلنت السلطات الصحية بجمهورية تشيلي، السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 41 ألفًا و428، بعد تسجيل 1886 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 27 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19؛ مما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 421 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 18 ألف شخص بعد إحصاء 1400 حالة تعافٍ جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ30794 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1587)، وأنتوفاغاستا (1429)، وفالبارايسو (1365)، وبيوبيو (1074)، وماغايانيس (952)، ونيوبلي (921)، وتاراباكا (845).