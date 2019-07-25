تصنيف فيفا الجديد.. السعودية الـ68 ومنتخب عربي يحقق قفزة هائلة

بلجيكا تتصدر والبرازيل وصيفة وتراجع العديد من المنتخبات الآسيوية

قفز المنتخب السعودي إلى المركز 68 في تصنيف فيفا الجديد الذي صدر اليوم الخميس، فيما ضرب منتخب الجزائر بطل كأس الأمم الأفريقية 2019 عصفورين بحجر واحد عندما كان المنتخب الأكثر تحقيقاً للنقاط وتقدماً من حيث المراكز في أحدث نسخة من تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي.

ونجح منتخب الخضر الذي توج بلقب أفريقيا الأسبوع الماضي للمرة الثانية في تاريخه من تحقيق مسيرة ممتازة خلال البطولة، حيث كسب ستة مباريات وتعادل في واحدة (خلال ربع النهائي وتفوق فيها بركلات الترجيح) كان من ضمنها الفوز على السنغال متصدرة الترتيب الأفريقي مرتين في الدور الأول والمباراة النهائية.

قفزة هائلة

وشهد التصنيف الحالي قفزة هائلة للجزائر كانت الأبرز من بين كل المنتخبات العالمية، حيث تقدمت 28 مرتبة لتصبح في المركز 40 عالمياً والرابع أفريقياً، وذلك بفضل حصولها على 117 نقطة كاملة كانت أيضاً هي الأكثر خلال هذا الإصدار من التصنيف، ليصبح رصيدها (1463 نقطة).

وتميزت هذه النسخة من التصنيف العالمي باحتساب نقاط المنتخبات التي شاركت في بطولة كوبا أمريكا، والكأس الذهبية وبطولة كأس الأمم الأفريقية. ولذلك فقد تمكن منتخب البرازيل المتوج بلقب كوبا أمريكا، من التقدم خطوة مؤثرة نحو مركز الوصافة بدلاً من فرنسا رافعاً رصيده إلى (1726 نقطة) ضاغطاً على بلجيكا المتصدرة التي تتقدم الآن بفارق 20 نقطة فقط (1746 نقطة).

العشرة الأوائل

التصنيف شهد تقدم أوروجواي 3 مراكز لتصبح خامساً بـ(1637 نقطة) وكولومبيا خمسة مراكز لتصبح ثامناً بـ(1622 نقطة)، والأرجنتين ثالثة كوبا أمريكا مرتبة واحدة لتصبح عاشراً بـ(1610 نقطة)، بينما تراجعت كل من فرنسا، البرتغال، كرواتيا وإسبانيا دون أن يؤثر ذلك على وجودها في مراكز النخبة.

وبفضل تتويجها بلقب الكأس الذهبية تقدمت المكسيك ست مراتب لتصبح في المركز 12 بـ(1604 نقطة) بينما تقدمت أمريكا التي خسرت النهائي القاري ثمانية مراتب لتصبح في المركز 22 بـ(1548 نقطة).

آسيا

على صعيد القارة الآسيوية تراجعت العديد من منتخبات المقدمة لتفقد النقاط والمراكز لكن دون أن يؤثر على ترتيبها القاري، فقد حافظت إيران على صدارتها ولكنها تراجعت 3 مراتب للمركز 23 بـ(1518 نقطة) وتليها اليابان متراجعة 5 مراتب وتحل في المركز 33 بـ(1481 نقطة) ومن ثم أستراليا التي تراجعت 3 مراتب للمركز 46 بـ(1436 نقطة) وقطر خامساً، حيث تراجعت 7 مراتب ولتصبح بالمركز 62 بـ(1375 نقطة)، وهنا ترتيب القارة الآسيوية.

أفريقيا

على صعيد القارة الأفريقية حافظت السنغال على صدارتها إثر حصولها على المركز الثاني في كأس أفريقيا، وبفضل ذلك تقدمت مرتبتين لتصبح في المركز 20 بـ(1550 نقطة) بالتساوي مع بولندا، أما تونس التي حلت رابعة في البطولة القارية فقد ظلت ثانية على الصعيد الأفريقي لكنها تراجعت 4 مراتب لتصبح في المركز 29 بـ(1496) بالتساوي مع أيرلندا الشمالية، أما نيجيريا التي ظفرت ببرونزية المركز الثالث فقط تقدمت 12 مرتبة لتصبح في المركز 33 بـ(1481 نقطة). وظلت المغرب رابعة متقدمة 6 مراتب وتصبح بالمركز 41، ورغم خروجها من الدور الثاني فقد تقدمت مصر 9 مراتب لتصبح 49 عالمياً.

التصنيف كاملا من هنا:

https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/#all ‏