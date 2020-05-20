مندوبو الأمانات بمكة يستقبلون 3 آلاف بلاغ بلدي منذ بداية أزمة كورونا

20 مندوبًا ينسّقون مع الجهات الأمنية في البلاغات المتعلقة بالمنطقة

تلقى مندوبو الأمانات بمنطقة مكة المكرمة العاملون في مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن 3645 بلاغًا بلديًا.

وفي التفاصيل، يعمل فريق كامل من مندوبي الأمانات في المنطقة على مدار الساعة في استقبال كل البلاغات الطارئة بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية الأخرى عبر مركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة المكرمة "911".

وتتمثل مهمة الفريق وعددهم 20 مندوبًا، في التنسيق بين الأمانة والجهات الأمنية في البلاغات المتعلقة بمكة المكرمة من بلاغات بلدية وخدمية.