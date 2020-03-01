"مجمع الفقه الإسلامي" ينوه بالإجراءات الوقائية للسعودية  لحماية المعتمرين

دعا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا

"نوه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا (covid 19) حمايةً لأبناء الوطن والمقيمين والمسلمين جميعًا".

وقدر المجمع في بيان له اليوم، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المملكة وأن يلتزموا بها ويحرصوا عليها حرصًا شديدًا.

جدة مجمع الفقه الإسلامي الدولي المشاعر المقدسة المسجد النبوي فيروس كورونا الجديد

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01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 01:33 AM

دعا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا

"مجمع الفقه الإسلامي" ينوه بالإجراءات الوقائية للسعودية  لحماية المعتمرين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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"نوه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا (covid 19) حمايةً لأبناء الوطن والمقيمين والمسلمين جميعًا".

وقدر المجمع في بيان له اليوم، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المملكة وأن يلتزموا بها ويحرصوا عليها حرصًا شديدًا.

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جدة مجمع الفقه الإسلامي الدولي المشاعر المقدسة المسجد النبوي فيروس كورونا الجديد

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