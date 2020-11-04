"الحربي" إلى رتبة نقيب بالقوات الخاصة للأمن البيئي

صدر الأمر السامي بترقية الملازم أول خالد بن حمدان السفري الحربي، أحد منسوبي القوات الخاصة للأمن البيئي، إلى رتبة نقيب.

وأعرب النقيب "الحربي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

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04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 09:40 PM

"الحربي" إلى رتبة نقيب بالقوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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صدر الأمر السامي بترقية الملازم أول خالد بن حمدان السفري الحربي، أحد منسوبي القوات الخاصة للأمن البيئي، إلى رتبة نقيب.

وأعرب النقيب "الحربي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

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