"خالد بن سلمان" يؤكّد: دعم المملكة قرار الولايات المتحدة فرض العقوبات الصارمة على إيران

خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص لإيران .. ناقشا الهجمات الإيرانية الأخيرة على السعودية

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدّي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة.

كما تمّت مناقشة الهجمات الإيرانية الأخيرة على المملكة، ومن ضمنها دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، بإرسال الطائرات المسيّرة والصواريخ على مرافق مدنية حسّاسة، وكذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتَي النفط في خليج عُمان.

وبحث الجانبان آخر المستجدات في اليمن، وخاصة ما تقوم به إيران من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيساً لذلك.