"العمل" تطلق حملة "حان دورك" لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي

تهدف إلى الوصول لمليون متطوع سنويًا بالقطاع غير الربحي

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حملة بعنوان "حان دورك" لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، والتي تسعى لتعريف كل مواطن بدوره الحيوي في التطوع، سواء تطوع بشكل عام يجيده كل الناس أو تطوع بخبراته العملية والوظيفية.

وتهدف الحملة إلى تحقيق مكتسبات رؤية 2030م، بالوصول بعدد المتطوعين إلى مليون متطوع سنويًا في القطاع غير الربحي بدلاً من 11 ألف حاليًا، وهذا بدوره سيؤدي لرفع مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي من أقل من ١ ٪ إلى ٥ ٪.

وتعد حملة "حان دورك" الأولى من نوعها في هذا السياق، حيث تركز على التعريف بأنواع التطوع وأهميته، كما تشير إلى جذور العمل الخيري والتطوعي في العقيدة الإسلامية والنفس الإنسانية السوية، وما يعود به الإيثار والتراحم على الإنسان والمجتمع من خير كبير وفائدة عظيمة.