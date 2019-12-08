الأخضر السعودي يسعى لتحقيق اللقب الرابع والبحريني الأول في تاريخه

الليلة عند السابعة مساءً .. في نهائي خليجي 24

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخطف اللقب الرابع من بطولة كأس الخليج، حينما يواجه شقيقه البحريني، عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، حينما يلتقي المنتخبان في نهائي خليجي 24، على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بالعاصمة القطرية "الدوحة".

في المقابل يأمل منتخب البحرين تحقيق أول ألقابه الخليجية، بعد أن عانده الحظ وحل وصيفًا في 4 نسخ.

ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي البطولة، وستكون المباراة النهائية استعادة للقاء المنتخبين في الدور الأول للمجموعة الثانية، الذي انتهى بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

وتأهل الأخضر إلى نصف النهائي بتصدره المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، أمام البحرين الثانية (أربع نقاط) بفارق الأهداف عن سلطنة عمان حاملة اللقب، والكويت الرابعة (ثلاث نقاط)، ليتمكن بعدها المنتخب السعودي من الفوز بهدف دون رد على قطر في نصف النهائي الثاني.

ويدخل المنتخب البحريني المباراة النهائية بعد تفوقه على المنتخب العراقي في نصف النهائي بركلات الترجيح.