‏بتوجيه أمير الباحة .. تعليق جميع فعاليات شباب المنطقة والتجمعات الشبابية

تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار "‫كورونا"

وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور ‫حسام بن سعود، بتعليق كل البرامج والفعاليات بمجلس شباب منطقة الباحة، واللجان التنسيقية بالمحافظات وجميع التجمعات الشبابية حتى إشعار آخر، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس ‫كورونا.