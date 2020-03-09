‏بتوجيه أمير الباحة .. تعليق جميع فعاليات شباب المنطقة والتجمعات الشبابية

تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار "‫كورونا"

وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور ‫حسام بن سعود، بتعليق كل البرامج والفعاليات بمجلس شباب منطقة الباحة، واللجان التنسيقية بالمحافظات وجميع التجمعات الشبابية حتى إشعار آخر، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس ‫كورونا.

الباحة تعليق فعاليات مجلس شباب الباحة فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:34 AM

تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار "‫كورونا"

‏بتوجيه أمير الباحة .. تعليق جميع فعاليات شباب المنطقة والتجمعات الشبابية

عبدالعزيز الشهري

الباحة

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وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور ‫حسام بن سعود، بتعليق كل البرامج والفعاليات بمجلس شباب منطقة الباحة، واللجان التنسيقية بالمحافظات وجميع التجمعات الشبابية حتى إشعار آخر، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس ‫كورونا.

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الباحة تعليق فعاليات مجلس شباب الباحة فيروس كورونا الجديد

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