‏بتوجيه أمير الباحة .. تعليق جميع فعاليات شباب المنطقة والتجمعات الشبابية

وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بتعليق كل البرامج والفعاليات بمجلس شباب منطقة الباحة، واللجان التنسيقية بالمحافظات وجميع التجمعات الشبابية حتى إشعار آخر، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس كورونا.الباحة تعليق فعاليات مجلس شباب الباحة فيروس كورونا الجديد
تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار "كورونا"
وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بتعليق كل البرامج والفعاليات بمجلس شباب منطقة الباحة، واللجان التنسيقية بالمحافظات وجميع التجمعات الشبابية حتى إشعار آخر، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس كورونا.