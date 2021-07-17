انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة

أنباء عن إصابات.. و"المدني" يباشر الحادث

تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة حادث انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة، حيث تعرض عددٌ من الأشخاص للإصابة والاحتجاز.

وما زالت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية متواجدة في الموقع لمباشرة الحادث.

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