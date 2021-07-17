انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة

أنباء عن إصابات.. و"المدني" يباشر الحادث

تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة حادث انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة، حيث تعرض عددٌ من الأشخاص للإصابة والاحتجاز.
وما زالت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية متواجدة في الموقع لمباشرة الحادث.
ستوافيكم "سبق" بتفاصيل، أوسع حال توافرها.

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17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 05:45 PM

أنباء عن إصابات.. و"المدني" يباشر الحادث

انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة

أحمد العبدالله

الباحة

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تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة حادث انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة، حيث تعرض عددٌ من الأشخاص للإصابة والاحتجاز.
وما زالت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية متواجدة في الموقع لمباشرة الحادث.
ستوافيكم "سبق" بتفاصيل، أوسع حال توافرها.

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